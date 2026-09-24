Рівненщина всю ніч і ранок під атакою РФ: є пошкодження інфраструктури

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На Рівненщині всю ніч та ранок триває повітряна тривога. Працюють Сили протиповітряної оборони, тому загрозу можуть становити уламки збитих ворожих цілей

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За його словами, в регіоні зафіксували пошкодження інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Жителів області закликають під час повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що "Росія цю війну без тиску не завершить". Глава держави також наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України.