На Тернопільщині водій легковика врізався в електроопору

Фото: поліція Тернопільської області

Неподалік села Кровинка на Тернопільщині водій автомобіля KIA не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав

Про це повідомила поліція Тернопільської обалсті, передає RegioNews .

На місці події працювали патрульні.

На водія склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд чи іншого майна.

Правоохоронці закликають водіїв зважати на зміну погодних умов та стан дорожнього покриття, обирати безпечну швидкість і бути особливо уважними під час керування автомобілем.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Закарпатті легковик зіткнувся з двома вантажівками. Загинув один чоловік, ще дві людини постраждали.