14:27  22 вересня
На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 4,2: подробиці
10:44  22 вересня
На горі Піп Іван випав перший сніг
09:47  22 вересня
На Київщині вантажний потяг на смерть збив 18-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2026, 18:56

На Тернопільщині водій легковика врізався в електроопору

22 вересня 2026, 18:56
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Тернопільської області
Читайте также
на русском языке

Неподалік села Кровинка на Тернопільщині  водій автомобіля KIA не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав

Про це повідомила поліція Тернопільської обалсті, передає RegioNews.

На місці події працювали патрульні.

На водія склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд чи іншого майна.

Правоохоронці закликають водіїв зважати на зміну погодних умов та стан дорожнього покриття, обирати безпечну швидкість і бути особливо уважними під час керування автомобілем.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Закарпатті легковик зіткнувся з двома вантажівками. Загинув один чоловік, ще дві людини постраждали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Тернопільська область електроопора
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Волиніі чоловіка піймали на дитячій порнографії
22 вересня 2026, 18:50
На Київщині затримали завкафедри університету, який продавав працевлаштування задля відстрочки від мобілізації
22 вересня 2026, 18:33
У Києві російська кілерка готувала замаї на лідера ГО
22 вересня 2026, 18:25
На Київщині суд засудив до довічного ув'язнення та 15 років тюрми трьох родичів за держзраду й диверсії
22 вересня 2026, 18:15
ДТП у Солом’янському районі столиці: у водія KIA виявили 2,24 проміле алкоголю
22 вересня 2026, 17:58
У Харкові ворожі безпілотники атакували Київський та Салтівський райони: є постраждалі
22 вересня 2026, 17:32
У Краматорську через російські обстріли поранено чоловіка та пошкоджено житлові будинки
22 вересня 2026, 17:20
На Черкащині трьом особам повідомили про підозру в катуванні 17-річного хлопця
22 вересня 2026, 16:58
Дніпропетровщина технічно готова до опалювального сезону майже на 90%
22 вересня 2026, 16:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Всі блоги »