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На Київщині чоловік загинув під колесами потяга
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24 липня 2026, 20:55

На Київщині чоловік загинув під колесами потяга

24 липня 2026, 20:55
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Фото: Національна поліція
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Трагедія сталась у межах села Трипілля. Про травмування чоловіка поліції повідомила чергова залізничної станції

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 50-річний чоловік рухався вздовж залізничної колії, коли його збив вантажний потяг. Після цього чоловік самостійно пішов звідти. Однак згодом правоохоронці знайшли його неподалік мосту біля залізничних колій.

На жаль, чоловік помер у лікарні від отриманих травм. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому Volkswagen виїхав на переїзд під потяг. Загинули двоє 18-річних пасажирів авто, водій та ще один пасажир постраждали. Правоохоронці затримали 21-річного водія легковика.

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