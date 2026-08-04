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04 серпня 2026, 10:51

Під Севастополем військовий РФ стріляв у побратимів і цивільних: четверо загиблих

04 серпня 2026, 10:51
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У селі Хмельницьке поблизу окупованого Севастополя російський військовий відкрив вогонь по своїх товаришах по службі, а згодом – по місцевих жителях

Про це повідомив призначений Росією так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, передає RegioNews.

Унаслідок стрілянини загинули четверо людей, ще четверо отримали поранення.

Як заявив призначений Росією так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, спочатку військовий нібито застрелив одного військовослужбовця та поранив іншого.

Після цього нападник відкрив вогонь по цивільних. Загинули троє місцевих жителів – чоловіки 71 та 59 років, а також 64-річна жінка. Ще троє людей дістали поранення.

Російська влада заявила про затримання підозрюваного. Причини стрілянини наразі не повідомляються.

Нагадаємо, на Миколаївщині суд узяв під варту без права внесення застави 35-річного військовослужбовця. Його підозрюють в умисному вбивстві двох співслужбовців. 37-річний та 58-річний чоловіки загинули на місці від вогнепальних поранень.

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Крим Севастополь військові цивільні розстріл стрілянина
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