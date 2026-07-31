У Хмельницькому пролунали кілька вибухів
У пʼятницю, 31 липня, близько 12:00 у Хмельницькому пролунали кілька вибухів. В цей час повітряну тривогу в місті не оголошували
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.
За попередніми даними, постраждалих немає.
На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються.
"Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації", – наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, 31 липня росіяни завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Відомо про 8 постраждалих, троє з них перебувають у реанімації.
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