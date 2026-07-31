Дизпальне рухається до 100: які ціни на бензин на українських АЗС

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В Україні регулярно змінюються ціни на пальне через загострення ситуації на Сході. Наразі пальне поступово зростає в ціні

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 31 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 84,27 гривні за літр (+0,02 гривні);

бензин А-95 – 81,19 гривні за літр (без змін);

бензин А-92 – 77,75 гривні за літр (+0,05 гривні);

дизпальне – 91,99 гривні за літр (+1,33 гривні);

автогаз – 43,52 гривні за літр (+0,20 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.