Поліцейські затримали киянина, який намагався підпалити банківське відділення на вулиці Григорія Сковороди в Подільському районі міста. Зробити це йому завадили перехожі, які викликали правоохоронців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідство встановило, що напередодні хлопець познайомився в месенджері з дівчиною. Після цього йому зателефонували невідомі, представилися співробітниками СБУ і заявили, що дівчина працює на країну-агресора. Щоб уникнути відповідальності, псевдоправоохоронець запропонував хлопцю підпалити відділення банку, де нібито працює її спільник.

Киянин купив запальничку, налив у пляшку бензин і прийшов до банку, але здійснити підпал не встиг, оскільки його затримали.

Хлопцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України (незакінчений замах на умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

