21 квітня 2026, 21:55

В Одесі псевдоволонтери "заробляли" на військових

Фото з відкритих джерел
Одеська обласна прокуратура передала до суду справу щодо аферистів, які виманювали гроші у військових. Відомо, що одному з них повідомили про підозру заочно, бо він перебуває в розшуку

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У січні минулого року двоє організаторів та троє спільників організували схему. Для цього вони використовували спеціально придбані мобільні телефони та SIM-картки, а також банківські картки сторонніх осіб, які за винагороду передавали доступ до своїх рахунків.

Аферисти видавали себе за митних брокерів та водіїв. У соціальних мережах вони публікували оголошення про продавж авто для ЗСУ. Для довіри вони використовували у переписці світлини та копії документів справжніх волонтерів і благодійників.

"У переписці з потенційними покупцями, у більшості це були військовослужбовці, зловмисники говорили про привабливі, низькі ціни, вигідні умови покупки, переконували, що авто вже на під’їзді до кордону. Треба лише скинути фото військового квитка, а також оплатити за розмитнення чи страховку "Зелену карту", пальне, витрати на доставку", - розповіли в прокуратурі.

В результаті ані авто, ані повернення грошей люди так і не отримували. Відомо, що в результаті схеми постраждало щонайменше 11 військових. Загальна сума збитків понад мільйон гривень.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
