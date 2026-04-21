В Одесі псевдоволонтери "заробляли" на військових

Одеська обласна прокуратура передала до суду справу щодо аферистів, які виманювали гроші у військових. Відомо, що одному з них повідомили про підозру заочно, бо він перебуває в розшуку

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У січні минулого року двоє організаторів та троє спільників організували схему. Для цього вони використовували спеціально придбані мобільні телефони та SIM-картки, а також банківські картки сторонніх осіб, які за винагороду передавали доступ до своїх рахунків.

Аферисти видавали себе за митних брокерів та водіїв. У соціальних мережах вони публікували оголошення про продавж авто для ЗСУ. Для довіри вони використовували у переписці світлини та копії документів справжніх волонтерів і благодійників.

"У переписці з потенційними покупцями, у більшості це були військовослужбовці, зловмисники говорили про привабливі, низькі ціни, вигідні умови покупки, переконували, що авто вже на під’їзді до кордону. Треба лише скинути фото військового квитка, а також оплатити за розмитнення чи страховку "Зелену карту", пальне, витрати на доставку", - розповіли в прокуратурі.

В результаті ані авто, ані повернення грошей люди так і не отримували. Відомо, що в результаті схеми постраждало щонайменше 11 військових. Загальна сума збитків понад мільйон гривень.

