30 травня 2026, 10:26

Прямі влучання десятків дронів: росіяни вночі знищили вокзал у Шостці

Фото: facebook.com/oleksiikuleba
У ніч на 30 травня російські війська атакували Шостку Сумської області

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.

Прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе повністю знищена будівля залізничного вокзалу та пошкоджена інфраструктура станції.

На щастя, жертв і постраждалих серед працівників вокзалу та пасажирів немає. Під час повітряної атаки люди перебували в укриттях.

Наразі залізничники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Нагадаємо, вранці 30 травня російські військові атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. Один із постраждалих помер.

Сумська область війна обстріли Шостка вокзал руйнування
