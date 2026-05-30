У ніч на 30 травня російські війська атакували Шостку Сумської області

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.

Прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе повністю знищена будівля залізничного вокзалу та пошкоджена інфраструктура станції.

На щастя, жертв і постраждалих серед працівників вокзалу та пасажирів немає. Під час повітряної атаки люди перебували в укриттях.

Наразі залізничники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Нагадаємо, вранці 30 травня російські військові атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. Один із постраждалих помер.