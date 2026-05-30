Ведуча Леся Нікітюк зізналась, яке весілля хоче з коханим

Фото з відкритих джерел

Леся Нікітюк і військовий Дмитро Бабчук ще минулого року оголосили про заручини. Тепер ведуча розповіла, яким вона баче майбутнє весілля

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами ведучої, у неї є практично бізнес-план. Леся Нікітюк пожартувала, що можна взагалі не витрачати грошей на весілля.

"У мене дуже багато друзів-колег. Я думаю, що всі по пів годинки попрацюють у мене на весіллі. Можна й без конверта тоді прийти вже", - каже Леся.

Вона також додала, що вони з Дмитром хочуть, щоб на весіллі виступала Вєрка Сердючка.

Нагадаємо, влітку минулого року Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.