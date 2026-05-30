ДТП сталася 29 травня близько 14:30 у Переяславі Бориспільського району

Зіткнулися автомобілі BMW X7 та Skoda Superb. За кермом обох авто перебували підлітки, які не мали права на керування транспортними засобами.

Внаслідок зіткнення 17-річний водій Skoda, випускник школи, отримав тяжкі травми. Хлопця госпіталізували, проте від отриманих травм він помер у реанімації.

Автомобілем BMW керував 15-річний підліток.

На місці події працювали слідчі та криміналісти. Призначені необхідні експертизи для встановлення всіх обставин та причин аварії.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Окрім розслідування обставин самої ДТП, правоохоронці також перевіряють обставини допуску підлітків до керування авто.

