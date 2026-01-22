14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 16:55

У Хмельницькому військова пограбувала магазин та отримала "термін"

22 січня 2026, 16:55
Хмельницький міськрайонний суд у відкритому засіданні розглянув кримінальну справу щодо військовослужбовиці Збройних сил України. ЇЇ обвинувачували у повторній крадіжці під час повномасштабної війни

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався, коли жінка була в приміщенні магазину "Флеш Маркет". Там вона викрала з каси 12 300 гривень. Згодом вона витратила ці гроші на власний розсуд. Відомо, що до того жінка вже мала шість судимостей (п'ять з них були за шахрайства, і шоста — ще не була погашена).

На суді вона заявила, що розкаюється. Суд визнав військову винною у злочині. Їй призначили покарання у виді п’яти років і п’яти місяців позбавлення волі. А за сукупністю вироків та приєднанням до призначеного покарання за цим вироком невідбутої частину покарання за одним із вироків, остаточно призначений строк складає п’ять років і шість місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню. Правоохоронці затримали фігуранта, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

військова суд Хмельницька область
22 січня 2026
