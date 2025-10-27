На Дніпропетровщині під час пожежі в дачному будинку загинула жінка
У садівничому товаристві "Верхні Сади" у Південному районі Кам'янського загорівся дачний будинок
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент стався у неділю, 26 жовтня. Пожежа охопила одноповерховий дачний будинок площею 30 квадратних метрів.
Під час ліквідації займання рятувальники виявили у будинку жінку 1968 року народження без ознак життя.
Нагадаємо, раніше в Лозуватській громаді Криворізького району Дніпропетровської області загорівся одноповерховий житловий будинок. Загинув чоловік.
27 жовтня 2025
