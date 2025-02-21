Фото: Нацполиция

Правоохранители выяснили, что житель Хмельницкой области администрировал сайты с детской порнографией. Он сам создал эти сайты и публиковал соответствующий контент.

Об этом сообщает Полиция Хмельницкой области, передает RegioNews.

В Хмельницком задержан 44-летний мужчина. Известно, что он создал и администрировал 11 веб-ресурсов с детским порно. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Отмечается, что правоохранители установили, что мужчина создал сайты с детской порнографией. Там он опубликовал фото и видео, которые экспертиза назвала детским порно. На период расследования его отправили под стражу с возможностью внести залог 302 тысяч гривен.

Напомним, что ранее на Волыни разоблачили мужчину, который через соцсети продавал изображения и видеофайлы, содержащие признаки детской порнографии. Ему объявили о подозрении. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.