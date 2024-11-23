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Прокуроры отстояли в Верховном Суде приговор для 81-летнего каменчанина, совершившего сексуальное насилие в отношении ребенка

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В судах всех инстанций прокуроры доказали, что пенсионер, проживавший неподалеку, затащил 8-летнюю девочку в подвал дома и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Когда мужчина начал раздеваться, ребенок смог вырваться, побежал домой и рассказал все матери.

Суд назначил пенсионеру наказание в виде 6 лет тюрьмы. Но обвиняемый так и не признал свою вину и обжаловал приговор в апелляции, а в дальнейшем – в Верховном Суде.

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций в итоге согласовали, что 6 лет тюрьмы являются справедливым наказанием для обидчика.

Напомним, в Одесской области осудили мужчину, который заманил в заброшенную постройку и пытался изнасиловать 12-летнего мальчика.