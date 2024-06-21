На Хмельниччині затримали забудовника, який замовив убивство свого конкурента

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На Хмельниччині поліцейські затримали забудовника, який спланував замовне вбивство свого конкурента

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Замовником виявився голова одного з житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), який також перебуває у статусі підсудного у справі про заволодіння коштами інвесторів під час будівництва житлового кварталу в одному з обласних центрів України. Задля порятунку життя потерпілого, поліцейські провели спецоперацію: інсценували вбивство чоловіка, надіслали замовнику підтверджуючі фото. Фігуранта затримано та повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, потерпілий – конкурент затриманого на ринку забудовників та генпідрядник на окремих об’єктах незавершеного будівництва, якими раніше займалась компанія замовника злочину. На цьому ґрунті між забудовниками виник конфлікт.

"Щоб усунути конкурента з ринку, голова ЖБК підшукав виконавця вбивства. Задля порятунку життя поліцейські інсценували вбивство чоловіка та надіслали замовнику підтверджуючі фото. Після чого фігурант перерахував виконавцю частину обумовлених коштів", - йдеться у повідомленні.

19 червня правоохоронці затримали замовника злочину, йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, 18 червня на вулиці В. Ярмоли у Києві до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала. Постраждалий - казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков, який отримав в Україні статус біженця ще у 2014 році.