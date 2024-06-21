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21 червня 2024, 11:09

Замах на казахського опозиціонера у Києві: двом чоловікам оголосили про підозру

21 червня 2024, 11:09
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фото: поліція
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Двом громадянам Казахстану оголосили підозру у справі про напад на казахського опозиціонера Айдоса Садикова у Києві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як зазначається, українські правоохоронці встановили особи нападників. Ними виявилися двоє громадян Казахстану - Алтай Жаканбаєв (1988 року народження) та Мейрам Каратаєв (1991 року народження).

Їм оголосили підозри в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

За даними слідства, Каратаєв та Жаканбаєв отримали замовлення на вбивство журналіста Айдоса Садикова. Замовник, особу якого не встановили, надав виконавцям інформацію про опозиціонера.

Зловмисники прибули до Києва для того, аби дізнатися більше інформації про журналіста, зокрема його місцепроживання, розпорядок дня та маршрути пересування. Убити журналіста нападники планували за допомогою пістолета з глушником.

У день нападу, 18 червня, один зі зловмисників, підбігши до автівки, вистрілив Садикову в голову, спричинивши відкрите проникаюче вогнепальне поранення головного мозку. Після цього зловмисники намагалися втекти, викинувши пістолет.

Нагадаємо, 18 червня на вулиці В. Ярмоли у Києві до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала. Постраждалий - казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков, який отримав в Україні статус біженця ще у 2014 році.

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