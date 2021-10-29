У центрі Хмельницького перекрили рух через підозрілу валізу
У центрі Хмельницького правоохоронці перекрили рух транспорту через підозрілу валізу, яку невідомі залишили без нагляду
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Хмельницьке районне управління поліції.
Так, сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Володимирська - Проскурівська, під знаком пішохідного переходу стоїть підозрілий предмет схожий на невелику валізу темного кольору.
На місце події негайно прибули та проводять перевірку слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб ГУНП в Хмельницькій області, ДСНС, патрульні поліцейські, а також швидка допомога.
Правоохоронці оточили район можливої небезпеки. Наразі спеціалісти проводять обстеження валізи.
Нагадаємо, що кілька днів тому у Запоріжжі місцевий житель "замінував" відділ поліції.