У центрі Хмельницького перекрили рух через підозрілу валізу

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У центрі Хмельницького правоохоронці перекрили рух транспорту через підозрілу валізу, яку невідомі залишили без нагляду

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Хмельницьке районне управління поліції.

Так, сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Володимирська - Проскурівська, під знаком пішохідного переходу стоїть підозрілий предмет схожий на невелику валізу темного кольору.

На місце події негайно прибули та проводять перевірку слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб ГУНП в Хмельницькій області, ДСНС, патрульні поліцейські, а також швидка допомога.

Правоохоронці оточили район можливої небезпеки. Наразі спеціалісти проводять обстеження валізи.

Нагадаємо, що кілька днів тому у Запоріжжі місцевий житель "замінував" відділ поліції.