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29 октября 2021, 12:14 103

В центре Хмельницкого перекрыли движение из-за подозрительного чемодана

29 октября 2021, 12:14 103
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Фото: Facebook
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В центре Хмельницкого правоохранители перекрыли движение транспорта из-за подозрительного чемодана, который неизвестные оставили без присмотра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Хмельницкое районное управление полиции.

Так, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Владимирская - Герцена, под знаком пешеходного перехода стоит подозрительный предмет похожий на небольшой чемодан темного цвета.

На место происшествия немедленно прибыли и проводят проверку следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнической и кинологической служб ГУНП в Хмельницкой области, ГСЧС, патрульные полицейские, а также скорая помощь.

Правоохранители оцепили район возможной опасности. Сейчас специалисты проводят обследование чемодана.

Напомним, что несколько дней назад в Запорожье местный житель "заминировал" отдел полиции.

полиция дороги Хмельницкая область бомба кинологи

 
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