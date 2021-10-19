На Хмельниччині страховий агент налагодив канал нелегальної міграції в ЄС

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Служба безпеки України викрила мешканця Хмельницької області на створенні схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Вартість такої послуги з однієї людини становила $5 тисяч

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією оперативників, організатором схеми є мешканець Хмельницької області. Він працював страховим агентом і "клієнтів на міграцію" знаходив завдяки особистим зв’язкам.

Послуги надавалися "під ключ": включаючи закордонний та внутрішні паспорти країн-членів ЄС, водійські посвідчення. Фальшовані документи виготовлялися з використанням оригінальних бланків і були аналогом європейських документів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора схеми у Хмельницькому під час одержання ним траншу за пакет документів для виїзду до Литовської республіки. Клієнт мав отримати литовські закордонний та внутрішній паспорти, а також посвідчення водія зразка Литовської республіки.

Чоловіку оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно на Волині поліцейські затримали чоловіка, який продавав фейкові довідки про COVID-19.