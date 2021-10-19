На Хмельнитчине страховой агент наладил канал нелегальной миграции в ЕС

Фото: из открытых источников

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Хмельницкой области на создании схемы незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Стоимость такой услуги с одного человека составляла $5 тысяч

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации оперативников, организатором схемы является житель Хмельницкой области. Он работал страховым агентом и "клиентов на миграцию" находил благодаря личным связям.

Услуги предоставлялись "под ключ": включая заграничный и внутренние паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения. Поддельные документы изготавливались с использованием оригинальных бланков и были аналогом европейских документов", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора схемы в Хмельницком во время получения им транша за пакет документов для выезда в Литовскую республику. Клиент должен был получить литовские заграничный и внутренний паспорта, а также водительское удостоверение образца Литовской республики.

Мужчине объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.