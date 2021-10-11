На Хмельниччині викрили мережу онлайн-аптек, де продавали заборонені ліки

Фото: з відкритих джерел

Кіберполіція Хмельниччини викрила представників 10 онлайн-аптек на продажі фальсифікованих та заборонених до обігу ліків. Щомісячний оборот від продажу складав 2 мільйони гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Відомо, що до кіберполіції звернувся виробник лікарських засобів щодо продажу в Інтернеті підроблених ліків під логотипами компанії.

Згодом правоохоронці встановили, що 37-річний місцевий мешканець створив більш як 10 онлайн-аптек, де продавали фальсифіковані ліки під виглядом чужих логотипів.

Чоловік залучив до роботи двох операторів, котрі адміністрували ресурси та приймали замовлення", - розповіли правоохоронці.

Також правоохоронці встановили, що ліки транспортувалися та зберігалися без дотримання температурних і санітарних вимог.

Працівники поліції провели обшуки за місцями проживання фігурантів, місцем зберігання лікарських засобів, та у приміщенні сall-центру онлайн-аптек. Обшуки проходили у Хмельницькому та у Волинській області.

Підозрюваним загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, що 29 липня в Україні блокували масштабну контрабанду ліків. В Україні реалізовували сумнівні медпрепарати для лікування онкологічних та серцево-судинних захворювань.