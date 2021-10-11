На Хмельнитчине разоблачили сеть онлайн-аптек, где продавали запрещенные лекарства
Киберполиция Хмельницкой области разоблачила представителей 10 онлайн-аптек на продаже фальсифицированных и запрещенных к обороту лекарств. Ежемесячный оборот от продажи составлял 2 миллиона гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Известно, что в киберполицию обратился производитель лекарственных средств по продаже в Интернете поддельных лекарств под логотипами компании.
Впоследствии правоохранители установили, что 37-летний местный житель создал более 10 онлайн-аптек, где продавали фальсифицированные лекарства под видом чужих логотипов.
Мужчина привлек к работе двух операторов, которые администрировали ресурсы и принимали заказы", - рассказали правоохранители.
Также правоохранители установили, что лекарства транспортировались и хранились без соблюдения температурных и санитарных требований.
Сотрудники полиции провели обыски по местам проживания фигурантов, местам хранения лекарственных средств и в помещении сall-центра интернет-аптек. Обыски проходили в Хмельницком и в Волынской области.
Подозреваемым грозит до десяти лет заключения.
Напомним, что 29 июля в Украине блокировали масштабную контрабанду лекарств. В Украине реализовывали сомнительные медпрепараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.