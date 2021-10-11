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11 октября 2021, 14:06 19

На Хмельнитчине разоблачили сеть онлайн-аптек, где продавали запрещенные лекарства

11 октября 2021, 14:06 19
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Фото: из открытых источников
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Киберполиция Хмельницкой области разоблачила представителей 10 онлайн-аптек на продаже фальсифицированных и запрещенных к обороту лекарств. Ежемесячный оборот от продажи составлял 2 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Известно, что в киберполицию обратился производитель лекарственных средств по продаже в Интернете поддельных лекарств под логотипами компании.

Впоследствии правоохранители установили, что 37-летний местный житель создал более 10 онлайн-аптек, где продавали фальсифицированные лекарства под видом чужих логотипов.

Мужчина привлек к работе двух операторов, которые администрировали ресурсы и принимали заказы", - рассказали правоохранители.

Также правоохранители установили, что лекарства транспортировались и хранились без соблюдения температурных и санитарных требований.

Сотрудники полиции провели обыски по местам проживания фигурантов, местам хранения лекарственных средств и в помещении сall-центра интернет-аптек. Обыски проходили в Хмельницком и в Волынской области.

Подозреваемым грозит до десяти лет заключения.

Напомним, что 29 июля в Украине блокировали масштабную контрабанду лекарств. В Украине реализовывали сомнительные медпрепараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

обыски полиция товары интернет лекарства

 
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