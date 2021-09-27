На Хмельниччині під час пожежі загинули двоє людей

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У селищі Поляхова поруч із Хмельницьким сталася пожежа, яка забрала життя двох місцевих мешканців

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили тіла 66-річної жінки та 64-річного чоловіка", - повідомляють рятувальники.

Зазначається, що загальна площа пожежі склала 170 кв.м. Повідомлення про пожежу надійшло о 03:57 ночі, а о 04:26 пожежу було локалізовано та о 04:41 повністю ліквідовано.

Причини пожежі встановлюються.

Раніше повідомлялось, що в селі Бокиївка, що на Хмельниччині, 31-річний чоловік під час ремонтних робіт впав з купола церкви.