На Хмельниччині під час пожежі загинули двоє людей
У селищі Поляхова поруч із Хмельницьким сталася пожежа, яка забрала життя двох місцевих мешканців
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.
Під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили тіла 66-річної жінки та 64-річного чоловіка", - повідомляють рятувальники.
Зазначається, що загальна площа пожежі склала 170 кв.м. Повідомлення про пожежу надійшло о 03:57 ночі, а о 04:26 пожежу було локалізовано та о 04:41 повністю ліквідовано.
Причини пожежі встановлюються.
Раніше повідомлялось, що в селі Бокиївка, що на Хмельниччині, 31-річний чоловік під час ремонтних робіт впав з купола церкви.
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