На Хмельнитчине при пожаре погибли два человека
В поселке Поляхова рядом с Хмельницким произошел пожар, который унес жизни двух местных жителей
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.
Во время ликвидации пожара чрезвычайники обнаружили тела 66-летней женщины и 64-летнего мужчины", - сообщают спасатели.
Отмечается, что общая площадь пожара составила 170 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 03:57 ночи, а в 04:26 пожар был локализован и в 04:41 полностью ликвидирован.
Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в селе Бокиевка, что на Хмельнитчине, 31-летний мужчина во время ремонтных работ упал с купола церкви.
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