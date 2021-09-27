На Хмельнитчине при пожаре погибли два человека

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В поселке Поляхова рядом с Хмельницким произошел пожар, который унес жизни двух местных жителей

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Во время ликвидации пожара чрезвычайники обнаружили тела 66-летней женщины и 64-летнего мужчины", - сообщают спасатели.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 170 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 03:57 ночи, а в 04:26 пожар был локализован и в 04:41 полностью ликвидирован.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в селе Бокиевка, что на Хмельнитчине, 31-летний мужчина во время ремонтных работ упал с купола церкви.