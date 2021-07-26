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26 июля 2021, 13:12 444

На Хмельнитчине мужчина попал под колеса поезда и потерял обе ноги

26 июля 2021, 13:12 444
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Фото: Нацполиция
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На Билогирщине, что в Хмельницкой области, поезд сообщением "Лановцы - Шепетовка" совершил наезд на 33-летнего мужчину, в результате чего тот потерял обе ноги

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

33-летний пострадавший заснул на железнодорожном пути. Проезжая, поезд задел мужчину. Вследствие этого тот получил телесные повреждения в виде ампутации двух нижних конечностей", - сообщили правоохранители.

Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно на Житомирщине поезд смертельно травмировал парня.

поезд Хмельницкая область медики правоохранители больница

 
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