СБУ викрила "турфірму", яка підробляла документи для роботи в ЄС

"Липові" документи коштували у середньому 300-500 євро

"Липові" документи коштували у середньому 300-500 євро

Фото: СБУ

СБУ викрила та припинила протиправну діяльність групи мешканців Хмельницької та Чернівецької областей, які підробляли паспорти країн ЄС. Зловмисники працювали під вивіскою турфірми, яка діяла приблизно 2 роки і до введення карантинних обмежень щомісяця виготовляла 20-30 фальшивих документів.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що "турфірма" допомагала громадянам отримати документи для роботи за кордоном. Ділки продавали їм фальшиві ІD-картки резидентів кількох східноєвропейських країн під виглядом офіційних документів, що дають право на перебування та працевлаштування.

Під час обшуків у помешканнях та за місцем роботи фігурантів виявлено оргтехніку, що використовувалась для підробки документів, копії бланків паспортів, чорнову документацію, банківські картки, мобільні телефони, а також інші речові докази причетності до протиправної діяльності.

Усе вилучене направлено на криміналістичну експертизу", - йдеться у повідомленні.

Наразі організатору та одній з його спільниць повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозр ще двом учасникам протиправного бізнесу.

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