СБУ разоблачила "турфирму", которая подделывала документы для работы в ЕС

"Липовые" документы стоили в среднем 300-500 евро

"Липовые" документы стоили в среднем 300-500 евро

Фото: СБУ

СБУ разоблачила и прекратила противоправную деятельность группы жителей Хмельницкой и Черновицкой областей, которые подделывали паспорта стран ЕС. Злоумышленники работали под вывеской турфирмы, которая действовала примерно 2 года и до введения карантинных ограничений ежемесячно изготавливала 20-30 фальшивых документов.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что "турфирма" помогала гражданам получить документы для работы за рубежом. Дельцы продавали им фальшивые ID-карточки резидентов нескольких восточноевропейских стран под видом официальных документов, дающих право на пребывание и трудоустройство.

Во время обысков в квартирах и по месту работы фигурантов обнаружели оргтехнику, которая использовалась для подделки документов, копии бланков паспортов, черновую документацию, банковские карты, мобильные телефоны, а также другие вещественные доказательства причастности к противоправной деятельности.

Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу", - говорится в сообщении.

В настоящее время организатору и одной из его сообщниц сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения еще двум участникам противоправного бизнеса.

Ранее сообщалось, что силовики перехватили огромную партию сигарет на миллионы гривен из "ДНР".