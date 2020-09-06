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06 сентября 2020, 17:44 7

"Регион меняется к лучшему": Шмыгаль рассказал о деталях визита на Хмельнитчину

06 сентября 2020, 17:44 7
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Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о своих впечатлениях от визита в Хмельницкой области, который состоялся на этой неделе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост премьера в Facebook.

В целом впечатление - регион меняется. Особенно это ощутимо на дорогах. Хмельниччина этого года имеет рекордную сумму за годы независимости на строительство дорог", - отметил премьер'ер.

По его словам, Правительство планирует не сбавлять темпы и в следующем году планирует расширить программу "Большая стройка": кроме садиков, школ и стадионов в нее войдут театры, музеи, мосты и другие объекты.

Также премьер рассказал о проверке выполнения условий карантина в учебных заведениях.

"В частности, без предупреждения заехали в школу №10 на окраине города. Увидели, что и ученики, и учителя действуют согласно рекомендациям Минздрава и МОН. В рамках рабочей поездки посетили также до нового садика и высшего профессионального училища", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль распорядился оценить ущерб от пожаров на Харьковщине и Луганщине.

Хмельницкая область Район премьер Денис Шмыгаль развитие
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