"Регион меняется к лучшему": Шмыгаль рассказал о деталях визита на Хмельнитчину

Правительство планирует расширить программу "Большой стройки" в области

Правительство планирует расширить программу "Большой стройки" в области

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о своих впечатлениях от визита в Хмельницкой области, который состоялся на этой неделе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост премьера в Facebook.

В целом впечатление - регион меняется. Особенно это ощутимо на дорогах. Хмельниччина этого года имеет рекордную сумму за годы независимости на строительство дорог", - отметил премьер'ер.

По его словам, Правительство планирует не сбавлять темпы и в следующем году планирует расширить программу "Большая стройка": кроме садиков, школ и стадионов в нее войдут театры, музеи, мосты и другие объекты.

Также премьер рассказал о проверке выполнения условий карантина в учебных заведениях.

"В частности, без предупреждения заехали в школу №10 на окраине города. Увидели, что и ученики, и учителя действуют согласно рекомендациям Минздрава и МОН. В рамках рабочей поездки посетили также до нового садика и высшего профессионального училища", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль распорядился оценить ущерб от пожаров на Харьковщине и Луганщине.