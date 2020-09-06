"Регион меняется к лучшему": Шмыгаль рассказал о деталях визита на Хмельнитчину
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о своих впечатлениях от визита в Хмельницкой области, который состоялся на этой неделе.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост премьера в Facebook.
В целом впечатление - регион меняется. Особенно это ощутимо на дорогах. Хмельниччина этого года имеет рекордную сумму за годы независимости на строительство дорог", - отметил премьер'ер.
По его словам, Правительство планирует не сбавлять темпы и в следующем году планирует расширить программу "Большая стройка": кроме садиков, школ и стадионов в нее войдут театры, музеи, мосты и другие объекты.
Также премьер рассказал о проверке выполнения условий карантина в учебных заведениях.
"В частности, без предупреждения заехали в школу №10 на окраине города. Увидели, что и ученики, и учителя действуют согласно рекомендациям Минздрава и МОН. В рамках рабочей поездки посетили также до нового садика и высшего профессионального училища", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль распорядился оценить ущерб от пожаров на Харьковщине и Луганщине.