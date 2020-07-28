Поваленные деревья, сорванные крыши: спасатели Хмельницкой области ликвидировали последствия непогоды

Обошлось без жертв и травм

Обошлось без жертв и травм

Фото: из открытых источников

В Хмельницком в результате непогоды, которая сопровождалась шквальным ветром 20 м/с, произошло подтопление приусадебных участков и частных домовладений. Через сильный вытер снесло крышу с двухэтажного частного жилого дома, вследствие чего вода просочилась в комнаты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС области.

Была оказана помощь по частичной реставрации крыши дома и перекрыто поврежденные участки гидроизоляционной пленкой", — говорится в сообщении.

Ориентировочная площадь разрушений составила около 50 квадратных метров.

Еще один случай произошел на улице Проскуровской в областном центре. Там в результате сильного порыва ветра упало дерево на 4-этажный жилой дом.

Спасателям пришлось розкряжовывать поваленные деревья, которые перекрывали движение автотранспорта между селами Сахновцы и Махновкое Изяславского района, и в областном центра на улицах: Казацкая и Заводская.

Ливень вызвал подтопление приусадебных участков и частных домохозяйств в селе Вився Чемеровецкого района и в областном центре на улицах Плоская, Курчатова, Кооперативная, а также на переулке Дальнем. Кроме этого, на улице Курчатова 4/3 чрезмерные осадки вызвали подтопления учебно-воспитательного комплекса №7.

Напомним, на Прикарпатье планируют разработать противопаводковую программу.