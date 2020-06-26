На Хмельниччині у психоневрологічному інтернаті зафіксували 76 випадків COVID-19

Про це повідомив керівник закладу Юрій Шубарський у Facebook, пише RegioNews.

Стан хворих задовільний, усі контактні особи перебувають на обсервації. Наразі очікують результати аналізів ще 120 людей.

Пандемія не змусила себе чекати. На сьогодні маємо на території 76 підтверджених випадків на COVID-2019. Це більшість людей, які знаходяться тут. Є проблеми з персоналом, вони не витримують емоційного навантаження і просто залишають робоче місце", – написав Шубарській.