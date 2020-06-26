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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
26 червня 2020, 14:48 3

На Хмельниччині у психоневрологічному інтернаті зафіксували 76 випадків COVID-19

26 червня 2020, 14:48 3
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Через спалах коронавірусу масово звільняється персонал установи
Через спалах коронавірусу масово звільняється персонал установи
Фото: Юрій Шубарський Facebook
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В Кривчицькому психоневрологічному інтернаті Хмельницької області 25 червня зафіксували масове зараження коронавірусом - 76 підтверджених випадків

Про це повідомив керівник закладу Юрій Шубарський у Facebook, пише RegioNews.

Стан хворих задовільний, усі контактні особи перебувають на обсервації. Наразі очікують результати аналізів ще 120 людей.

Пандемія не змусила себе чекати. На сьогодні маємо на території 76 підтверджених випадків на COVID-2019. Це більшість людей, які знаходяться тут. Є проблеми з персоналом, вони не витримують емоційного навантаження і просто залишають робоче місце", – написав Шубарській.

За даними керівника, у закладі залишилося тільки 26 людей, які згодні працювати.

Як керівник специфічного закладу, намагався максимально дотримуватись усіх карантинних норм. Але пандемія не змусила...

Опубліковано Юрієм Шубарським Четвер, 25 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня спалах коронавірусу зафіксовано на київському ринку "Троєщина"

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