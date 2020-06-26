В Хмельницкой области в психоневрологическом интернате зафиксировали 76 случаев COVID-19

Из-за вспышки коронавирус массово увольняется персонал учреждения

Из-за вспышки коронавирус массово увольняется персонал учреждения

Фото: Юрий Шубарский Facebook

Об этом сообщил руководитель учреждения Юрий Шубарский в Facebook, пишет RegioNews.

Состояние больных удовлетворительное, все контактные лица находятся на обсервации. Пока ждут результаты анализов еще 120 человек.

Пандемия не заставила себя ждать. На сегодня имеем на территории 76 подтвержденных случаев на COVID-2019. Это большинство людей, которые находятся здесь. Есть проблемы с персоналом, они не выдерживают эмоциональной нагрузки и просто покидают рабочее место", – написал Шубарский.

По данным руководителя, в заведении осталось только 26 человек, которые согласны работать.

Как руководитель специфического заведения, старался максимально придерживаться всех карантинных норм. Но пандемия не заставила... Опубликовано Юрием Шубарським Четвер, 25 июня 2020 г.

Напомним, сегодня, 26 июня вспышка коронавирус зафиксирована на киевском рынке "Троещина"