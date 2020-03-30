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30 березня 2020, 20:38 26

Голова Хмельниччини наказав дозувати інформацію про коронавірус для мешканців області

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30 березня 2020, 20:38 26
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Голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет визначив, як журналісти отримуватимуть інформацію про поширення COVID-19 на території області
Голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет визначив, як журналісти отримуватимуть інформацію про поширення COVID-19 на території області

Як передає RegioNews, про це він заявив під час онлайн брифінгу 30 березня.

"Ми визначили на засіданні комісії ТЕБ ТНС конкретний єдиний телефон штабу, який буде надавати офіційну інформацію. Звертаючись до вас, хочу сказати, офіційну інформацію не мають права надавати ніхто: ні міські голови, ні органи місцевого самоврядування, ні місцеві органи влади. Крім органів визначених законодавством. Сьогодні це є штаб і особи Хмельницької ОДА, яких я безпосередньо визначаю", – сказав він.

Також очільник області зазначив, що офіційну інформацію журналісти отримуватимуть у визначений час і в офіційному порядку. Однак, в який саме час та яким чином голова не повідомив.

Зазначимо, номер телефону оперативного штабу стаціонарний у Хмельницькому 69-91-79. А керівником штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 на території області є перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш.

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Нагадаємо, 28 березня позачергова сесія Хмельницької обласної ради, на яку прибуло 60 обранців, пройшла на свіжому повітрі.


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