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30 марта 2020, 20:38 15

Глава Хмельниччины приказал дозировать информацию о коронавирусе для жителей области

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30 марта 2020, 20:38 15
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Председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет определил, как журналисты будут получать информацию о распространении COVID-19 на территории области
Председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет определил, как журналисты будут получать информацию о распространении COVID-19 на территории области

Как передает RegioNews, об этом он заявил во время онлайн-брифинга 30 марта.

"Мы определили на заседании комиссии ТЭБ ТНС конкретный единый телефон штаба, который будет предоставлять официальную информацию. Обращаясь к вам, хочу сказать, официальную информацию не имеют права предоставлять никто: ни городские головы, ни органы местного самоуправления, ни местные органы власти. Кроме органов определенных законодательством. Сегодня это штаб и лица Хмельницкой ОГА, которых я непосредственно определяю", – сказал он.

Также глава области отметил, что официальную информацию журналисты будут получать в определенное время и в официальном порядке. Однако, в какое именно время и каким образом председатель не сообщил.

Отметим, номер телефона оперативного штаба стационарный в Хмельницком 69-91-79. А руководителем штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области является первый заместитель председателя облгосадминистрации Роман Примуш.

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Напомним, 28 марта внеочередная сессия Хмельницкого областного совета, на которую прибыло 60 избранников, прошла на свежем воздухе.


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