Поезду "Хмельницкий - Лисичанск" присвоили имя героя АТО

Поезд назвали в честь 21-летнего лейтенанта - разведчика из Хмельницкого Максима Яровца, который погиб под Марьинкой

Фото: depo.ua

Поезд назвали в честь 21-летнего лейтенанта - разведчика из Хмельницкого Максима Яровца, который погиб под Марьинкой

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на depo.ua.

"Этот поезд символизирует единство нашего государства, напоминает, что в Украине еще идет война и нам не "какая разница", - рассказал железнодорожник и инициатор проекта Владислав Бондарь, - Этот поезд - символ для тех, кто живет в Донецке и Луганске, что они является частью Украины. И, очень надеюсь, поезд скоро поедет в Луганск, поедет в Донецк, потому что, по сути, это поезд, следовавший по маршруту из Дебальцево в Хмельницкий ".

"Я хочу, чтобы имя не забывалось. Пройдут годы, мы умрем, а память будет. И это память не только о моем сыне. Я думаю, что это как символ всех погибших - более 4 тысяч защитников Украины, положивших свою жизнь в российско-украинской войне", - говорит мать Максима.

У касс хмельницкого вокзала разместили и памятную доску с биографией героя. Летенант Максим Яровец с позывным "Скиф", был командиром взвода отдельного разведывательного батальона. Погиб, подорвавшись на мине.

Указом Президента Украины Максим Яровец награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, медалью "Защитник Украины" от благотворительного фонда Союза Матерей Мира, почетным знаком городского общества "Мужество и Отвага". Он является Почетным гражданином города Хмельницкого.