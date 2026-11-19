Фото: прокуратура Херсонской области

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, после оккупации города в 2022 году женщина добровольно согласилась работать в незаконно созданном оккупационной администрацией учебном заведении и внедряла там российские образовательные стандарты.

Обвинительный акт в отношении жительницы Херсона направили в суд при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Херсонской областной прокуратуры. Ей инкриминируют коллаборационную деятельность по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

По материалам следствия, в 2022 году обвиняемая заняла должность так называемой "проректора по учебной работе" в незаконном образовательном учреждении, которое оккупационная администрация создала на базе захваченной Херсонской государственной морской академии.

В этой должности женщина организовывала учебный процесс в соответствии со стандартами государства-агрессора. В частности, подписывала распоряжение об организации обучения и учебных планах для студентов морских специальностей. Эти документы предполагали использование российских образовательных программ.

Поскольку обвиняемая скрывается от правосудия, дело будет рассматриваться заочно.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.