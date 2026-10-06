Жительница Херсонщины возглавила оккупационное отделение по миграции: ей сообщили о подозрении

Фото: прокуратура Херсонской области

43-летней жительнице Херсона заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. По данным следствия, после начала оккупации она согласилась работать в незаконно созданном подразделении оккупационной "полиции", а затем возглавила отделения по вопросам миграции

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве прокуроров Херсонской областной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, в июле 2022 года представители оккупационной администрации предложили женщине работать в созданном российскими захватчиками подразделении паспортно-визовой службы так называемого "генического районного отдела полиции".

Женщина, по данным правоохранителей, согласилась на предложение и вступила в должность "временно исполняющего обязанности специалиста отделения паспортно-визовой службы".

В дальнейшем она продолжила сотрудничество с оккупационными структурами. По данным следствия, не позднее августа 2024 года подозреваемая уже стала "начальником отделения по вопросам миграции отдела МВД России "генический"".

Таким образом, по версии следствия, женщина сначала работала специалистом в оккупационном подразделении, а затем возглавила одно из его отделений.

Ее действия квалифицировали как коллаборационную деятельность по части 7 статьи 111-1 УК Украины.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант , который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.