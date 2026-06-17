Власницю херсонської ТРК засуджено до 12 років тюрми за співпрацю з окупантами

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Вироком суду їй призначено покарання – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та управління, місцевого самоврядування, а також займатись журналістською діяльністю, строком на 15 років.



Прокурори у суді довели, що засуджена – бенефіціарна власниця одного з Херсонських телеканалів, який на території області працював з 2005 року. З моменту окупації обласного центру трансляція каналу не припинилася. Та з квітня фокус умовно нейтральних матеріалів змістився на підтримку дій Росії у регіоні.



Наприкінці квітня на цьому каналі вийшла програма з так званим "губернатором" Херсонщини, де засуджена виступила інтерв’юером, бесіда відбувалася російською мовою, а гість був підписаний як "глава военно-гражданской администрации Херсонской области".



Після виходу зазначеного інтерв’ю, яке свідки у суді пізніше одностайно визнавали компліментарним, змінилася і тональність матеріалів. У сюжетах подавалася вигідна для окупаційної адміністрації інформація - формувалася ілюзія легітимності, позитивного іміджу діяльності, толерантного ставлення місцевого населення до факту окупації області РФ.



Збройна агресія позначалася насамперед як внутрішній, громадянський конфлікт, регулярні війська Росії та незаконні формування, створені державою-агресором, самопроголошені "правоохоронні" органи тощо, ставали "повстанцями", "ополченцями", "ввічливими військовими людьми".



З літа 2022 року та до осені канал працював на російському супутнику.



Свідки у суді розповіли, що трансляція російською мовою на каналі почалась у травні, що зафіксовано Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення України.

У сюжетах "журналісти" уникали слів окупація, колаборанти; лунали російські наративи, незаконна адміністрація регіону ставала "новою владою". На місцях обстрілів знімальні групи опинялися швидко і працювали з дозволу російських військових, висвітлюючи події з позиції окупаційного режиму.



Вирок ухвалено заочно, строк засуджена відбуватиме після її фактичного затримання.

Нагадаємо, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури нову підозру отримав колишній український правоохоронець, який після початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога та обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації Маріуполя.