Росіяни вдарили по лікарні в Херсоні: серед поранених - дитина

Фото з відкритих джерел

20 липня росіяни обстрілювали Херсонщину за допомогою артилерії, мінометної зброї та дронів. Внаслідок атаки постраждали місцеві жителі

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Росіяни вдарили артилерією по одній з лікарень у Херсоні. Постраждали семеро людей: це відвідувач закладу та медичний персонал. Серед поранених також ще одна місцева жителька та 17-річна дівчинка.

У Молодіжному та Хрещенівці внаслідок удару російськими дронами постраждали вісім жителів. Серед них є поранені у важкому стані.

"Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення лікарні, магазин, автотранспорт", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області внаслідок російського удару пошкоджене суховантажне судно Venturo. Унаслідок обстрілу загинув один із цивільних членів екіпажу. Ще 17 моряків евакуювали.