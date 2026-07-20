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20 липня 2026, 20:15

Росіяни вдарили по лікарні в Херсоні: серед поранених - дитина

20 липня 2026, 20:15
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Фото з відкритих джерел
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20 липня росіяни обстрілювали Херсонщину за допомогою артилерії, мінометної зброї та дронів. Внаслідок атаки постраждали місцеві жителі

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Росіяни вдарили артилерією по одній з лікарень у Херсоні. Постраждали семеро людей: це відвідувач закладу та медичний персонал. Серед поранених також ще одна місцева жителька та 17-річна дівчинка.

У Молодіжному та Хрещенівці внаслідок удару російськими дронами постраждали вісім жителів. Серед них є поранені у важкому стані.

"Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення лікарні, магазин, автотранспорт", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області внаслідок російського удару пошкоджене суховантажне судно Venturo. Унаслідок обстрілу загинув один із цивільних членів екіпажу. Ще 17 моряків евакуювали.

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