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25 червня 2026, 15:58

На Херсонщині викрили чиновницю, яка подала неправдиву декларацію

25 червня 2026, 15:58
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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Посадовицю одного з органів місцевого самоврядування на Херсонщині підозрюють у внесенні недостовірних даних до щорічних декларацій. За даними слідства, вона не задекларувала майно та активи на понад 3,4 млн грн

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За процесуального керівництва прокурорів Бериславської окружної прокуратури повідомлено про підозру посадовій особі органу місцевого самоврядування у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана під час подання щорічних декларацій за 2023 та 2024 роки умисно зазначила недостовірні відомості щодо належних їй активів та майна. Йдеться про земельні ділянки, будинок та приміщення магазину.

У ході перевірки встановлено, що відомості, внесені до декларацій, відрізняються від достовірних на загальну суму понад 3,4 млн грн.

Нагадаємо, що чиновника КМДА будуть судити за недостовірне декларування. Він "забув" вкззати майно на 22 мільйони гривень.

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