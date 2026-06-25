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25 июня 2026, 15:58

В Херсонской области разоблачили чиновницу, которая подала ложную декларацию

25 июня 2026, 15:58
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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Чиновник одного из органов местного самоуправления в Херсонской области подозревается во внесении недостоверных данных в ежегодные декларации. По данным следствия, она не задекларировала имущество и активы более чем на 3,4 млн грн

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве прокуроров Бериславской окружной прокуратуры сообщено о подозрении должностному лицу органа местного самоуправления во внесении заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая при подаче ежегодных деклараций за 2023 и 2024 годы умышленно отметила недостоверные сведения о принадлежащих ей активах и имуществе. Речь идет о земельных участках, доме и помещениях магазина.

В ходе проверки установлено, что сведения, внесенные в декларации, отличаются от достоверных на общую сумму более 3,4 млн. грн.

Напомним, что чиновник КГГА будет судить за недостоверное декларирование. Он "забыл" показать имущество на 22 миллиона гривен.

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