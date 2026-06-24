На Херсонщині російські війська обстріляли команду гуманітарного розмінування

Фото: прокуратура Херсонської області

У Херсонській області 24 червня внаслідок російського обстрілу загинув учасник гуманітарної місії з розмінування, ще п’ятеро людей дістали поранення

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 24 червня близько 13:00 російські військові обстріляли територію поблизу села Новопетрівка.

Під удар потрапили співробітники неурядової організації, які проводили роботи з гуманітарного розмінування. Внаслідок атаки один чоловік загинув на місці, ще п’ятеро учасників місії отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі прокурори та слідчі документують обставини атаки та збирають докази чергового воєнного злочину, скоєного російськими військовими.

Нагадаємо, що у місті Конотоп Сумської області 24 червня внаслідок атаки російського безпілотника по об’єкту цивільної інфраструктури постраждали шестеро людей.