В Херсонской области российские войска обстреляли команду гуманитарного разминирования

Фото: прокуратура Херсонской области

В Херсонской области 24 июня в результате российских обстрелов погиб участник гуманитарной миссии по разминированию, еще пять человек получили ранения

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 24 июня около 13:00 российские военные обстреляли территорию вблизи села Новопетровка.

Под удар попали сотрудники неправительственной организации, проводившие работы по гуманитарному разминированию. В результате атаки один мужчина погиб на месте, еще пятеро участников миссии получили ранения разной степени тяжести.

Прокуроры и следователи документируют обстоятельства атаки и собирают доказательства очередного военного преступления, совершенного российскими военными.

Напомним, что в городе Конотоп Сумской области 24 июня в результате атаки российского беспилотника по объекту гражданской инфраструктуры пострадали шесть человек.