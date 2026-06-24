Ворожий удар по Конотопу: через атаку БпЛА по цивільній інфраструктурі є поранені
У місті Конотоп Сумської області 24 червня внаслідок атаки російського безпілотника по об’єкту цивільної інфраструктури постраждали шестеро людей
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа в будівлі кінотеатру.
Через загрозу повторних ударів фахівцям ДСНС довелося тимчасово призупинити ліквідацію наслідків атаки та відійти в безпечне місце.
Після стабілізації ситуації рятувальники повернулися до роботи та ліквідували всі осередки загоряння.
Інформація про стан постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що російські війська вдень 24 червня атакували дронами кінотеатр у центрі Конотопа Сумської області. Внаслідок удару є постраждалі.
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