На Херсонщині викрили підрядника та інженера на розкраданні майже пів мільйона

Фото: Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури директору будівельної компанії повідомлено про підозру у розтраті, привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Інженеру технагляду – за службову недбалість

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За даними слідства, директор будівельної компанії, уклавши угоду з Білозерською селищною радою, у листопаді 2023 року забезпечував проведення капітального ремонту житлових будинків, що постраждали внаслідок бойових дій, у селі Таврійське Херсонського району.

Чоловік склав акти виконаних робіт, куди вніс завідомо неправдиві дані щодо їхніх обсягів.

З бюджету громади на рахунок підприємця поступило більше 900 тис. грн. Половина цієї суми була сплачена безпідставно – фактично роботи виконані не були.

Разом з цим, інший підозрюваний – інженер технічного нагляду не перевірив обсяги та якість проведених робіт та підписав акти. Що призвело до збитків бюджету громади на суму понад 470 тис. грн.

Нагадаємо, що слідчі поліції Харкова повідомили про підозру посадовиці обласного центру зайнятості, яка завдала збитків державі на понад 3,1 мільйона гривень.