13:35  24 июня
В Сумской области устроили "путешествия" для уклонистов за 11 тысяч долларов
11:37  24 июня
ДТП с туристическим автобусом в Хмельницкой области: подробности от полиции
09:17  24 июня
Пошел рыбачить: на Черниговщине в озере утонул 14-летний парень
UA | RU
UA | RU
24 июня 2026, 17:30

В Херсонской области разоблачили подрядчика и инженера на хищении почти полмиллиона

24 июня 2026, 17:30
Читайте також українською мовою
Фото: Херсонская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры директору строительной компании поставлено в известность о подозрении в растрате, присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Инженеру технадзора – за служебную халатность

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, директор строительной компании, заключив соглашение с Белозерским поселковым советом, в ноябре 2023 года обеспечивал проведение капитального ремонта пострадавших в результате боевых действий жилых домов в селе Таврическое Херсонского района.

Мужчина составил акты выполненных работ, куда внес заведомо ложные данные об их объемах.

Из бюджета общества на счет предпринимателя поступило более 900 тыс. грн. Половина этой суммы была уплачена безосновательно – фактически работы выполнены не были.

При этом другой подозреваемый – инженер технического надзора не проверил объемы и качество проведенных работ и подписал акты. Что привело к ущербу бюджета общины на сумму более 470 тыс. грн.

Напомним, что следователи полиции Харькова сообщили о подозрении должностному лицу областного центра занятости, нанесшей ущерб государству более чем на 3,1 миллиона гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область подрядчик инженеры
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
В Житомирской области 14-летний мальчик спас друга, который тонул в пруду
24 июня 2026, 18:40
В Кировоградской области разоблачена схема хищения 2,8 млн грн на ремонте площади
24 июня 2026, 18:28
В Херсоне разоблачили схему хищения 3,1 млн грн на строительстве школьного укрытия
24 июня 2026, 17:59
Украинские военные накрыли россиян мощным огнем из РСЗО
24 июня 2026, 17:50
В Херсонской области российские войска обстреляли команду гуманитарного разминирования
24 июня 2026, 17:48
Бывший чиновник Тернопольского горсовета "раздал" коммунальную землю частным лицам
24 июня 2026, 16:59
В Харьковской области разоблачили заместителя директора центра занятости на растрате средств
24 июня 2026, 16:47
Вражеский удар по Конотопу: из-за атаки БпЛА по гражданской инфраструктуре есть раненые
24 июня 2026, 16:35
ТОП-7 эргономичных кресел для удаленной работы в 2026 году: от бюджетных до премиум-моделей
24 июня 2026, 16:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Валерий Пекар
Игорь Луценко
Виктор Ягун
Все блоги »