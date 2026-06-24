В Херсонской области разоблачили подрядчика и инженера на хищении почти полмиллиона

Фото: Херсонская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры директору строительной компании поставлено в известность о подозрении в растрате, присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Инженеру технадзора – за служебную халатность

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, директор строительной компании, заключив соглашение с Белозерским поселковым советом, в ноябре 2023 года обеспечивал проведение капитального ремонта пострадавших в результате боевых действий жилых домов в селе Таврическое Херсонского района.

Мужчина составил акты выполненных работ, куда внес заведомо ложные данные об их объемах.

Из бюджета общества на счет предпринимателя поступило более 900 тыс. грн. Половина этой суммы была уплачена безосновательно – фактически работы выполнены не были.

При этом другой подозреваемый – инженер технического надзора не проверил объемы и качество проведенных работ и подписал акты. Что привело к ущербу бюджета общины на сумму более 470 тыс. грн.

Напомним, что следователи полиции Харькова сообщили о подозрении должностному лицу областного центра занятости, нанесшей ущерб государству более чем на 3,1 миллиона гривен.