10:28  17 червня
На Київщині вночі чоловік проник через вікно до квартири та вчинив сексуальне насильство щодо 8-річної дівчинки
09:00  17 червня
У Києво-Печерській лаврі показали момент влучання по Успенському собору
08:55  17 червня
На Рівненщині 9-річний школяр покінчив життя самогубством
UA | RU
UA | RU
17 червня 2026, 16:59

Відпустки під виглядом допомоги: посадовець з Херсонщини ошукав бюджет під час воєнного стану

17 червня 2026, 16:59
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура Херсонської області
Читайте также
на русском языке

Прокуратура завершила розслідування стосовно голови районної ради на Херсонщині, який оформлював фіктивні відрядження для виїзду за кордон

Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області, передає RegioNews.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з райрад області за фактами внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та заволодіння бюджетними коштами (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що у період з травня 2022 року по липень 2025 року, посадовець систематично виїжджав до країн Європейського Союзу нібито для участі у благодійних та гуманітарних заходах – завезення допомоги для постраждалих громад району та укладення угод для впровадження енергозберігаючих технологій.

Втім, встановлено, що у зазначених заходах він участі не брав, а поїздки використовував у власних цілях. В Україну чоловік кожного разу повертався без заявленої гуманітарної допомоги та контрактів.

З метою отримання грошового забезпечення обвинувачений вносив недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу, а також до розпорядчих документів щодо службових відряджень.

На підставі цих документів йому безпідставно нараховувалась і виплачувалась заробітна плата. Загальна сума завданих державі збитків становить понад 44 тис. грн.

Чоловік використовував службове становище для обходу встановлених обмежень, оформлюючи фіктивні службові відрядження.

Нагадаємо, що на Херсонщині посадовиця ЦНАПу однієї з сільрад незаконно зареєструвала право приватної власності на три земельні ділянки, використовуючи для цього підроблені документи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область Чиновник відпустка
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
Наркотики у посилках: на Київщині викрили банду, яка постачала метадон до СІЗО
17 червня 2026, 17:58
На Рівненщині іномарка на смерть збила пенсіонера з велосипедом
17 червня 2026, 17:50
У Чернівцях судитимуть банду шахраїв, що ошукали сотні громадян Казахстану
17 червня 2026, 17:43
Катував українських полонених: викрито інспектора окупаційної колонії на Луганщині
17 червня 2026, 17:17
Власницю херсонської ТРК засуджено до 12 років тюрми за співпрацю з окупантами
17 червня 2026, 16:40
САП вимагає через суд конфіскувати активи міністра Кулеби
17 червня 2026, 15:59
У Києві на ремонті дитячого садочка "нагріли" майже пів мільйона
17 червня 2026, 15:55
Від узурпації до розстрілів: ДБР викрило механізм діяльності злочинної організації Януковича
17 червня 2026, 15:40
На Буковині торгували "квитками" для ухилянтів за 12 тисяч доларів
17 червня 2026, 15:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »