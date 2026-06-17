Відпустки під виглядом допомоги: посадовець з Херсонщини ошукав бюджет під час воєнного стану

Фото: прокуратура Херсонської області

Прокуратура завершила розслідування стосовно голови районної ради на Херсонщині, який оформлював фіктивні відрядження для виїзду за кордон

Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області, передає RegioNews.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з райрад області за фактами внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та заволодіння бюджетними коштами (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що у період з травня 2022 року по липень 2025 року, посадовець систематично виїжджав до країн Європейського Союзу нібито для участі у благодійних та гуманітарних заходах – завезення допомоги для постраждалих громад району та укладення угод для впровадження енергозберігаючих технологій.

Втім, встановлено, що у зазначених заходах він участі не брав, а поїздки використовував у власних цілях. В Україну чоловік кожного разу повертався без заявленої гуманітарної допомоги та контрактів.

З метою отримання грошового забезпечення обвинувачений вносив недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу, а також до розпорядчих документів щодо службових відряджень.

На підставі цих документів йому безпідставно нараховувалась і виплачувалась заробітна плата. Загальна сума завданих державі збитків становить понад 44 тис. грн.

Чоловік використовував службове становище для обходу встановлених обмежень, оформлюючи фіктивні службові відрядження.

Нагадаємо, що на Херсонщині посадовиця ЦНАПу однієї з сільрад незаконно зареєструвала право приватної власності на три земельні ділянки, використовуючи для цього підроблені документи.