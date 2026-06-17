Отпуска под видом помощи: чиновник из Херсона обманул бюджет во время военного положения

Фото: прокуратура Херсонской области

Прокуратура завершила расследование в отношении председателя районного совета в Херсонской области, который оформлял фиктивные командировки для выезда за границу

Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области, передает RegioNews .

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя одного из райсоветов области по фактам внесения в официальные документы заведомо ложных сведений и завладения бюджетными средствами (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Следствием установлено, что в период с мая 2022 по июль 2025 года, должностное лицо систематически выезжало в страны Европейского Союза якобы для участия в благотворительных и гуманитарных мероприятиях - завоз помощи для пострадавших общин района и заключение соглашений для внедрения энергосберегающих технологий.

Впрочем, установлено, что в указанных мероприятиях он не участвовал, а поездки использовал в собственных целях. В Украину мужчина каждый раз возвращался без заявленной гуманитарной помощи и контрактов.

С целью получения денежного довольствия обвиняемый вносил недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, а также в распорядительные документы относительно служебных командировок.

На основании этих документов ему безосновательно начислялась и выплачивалась заработная плата. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 44 тыс. грн.

Мужчина использовал служебное положение для обхода установленных ограничений, оформляя фиктивные служебные командировки.

Напомним, что в Херсонской области должностница ЦНАПа одного из сельсоветов незаконно зарегистрировала право частной собственности на три земельных участка, используя для этого поддельные документы.