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27 липня 2026, 10:43

Україна та США обговорили нову мирну пропозицію для Росії: що відомо

27 липня 2026, 10:43
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Україна та США обговорили пропозицію щодо припинення повітряних ударів, яку планують представити Росії в межах нової спроби відновити мирні переговори

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на Reuters, передає RegioNews.

За інформацією агентства, раніше Україна вже зверталася до російського диктатора Путіна з пропозиціями щодо припинення вогню, однак Москва їх відхилила.

Водночас частина українських чиновників вважає, що посилення тиску на російську економіку через удари українських дронів і ракет може вплинути на позицію Кремля.

У Росії заявили, що поки не мають достатньої інформації про можливу ініціативу.

"Ми не знаємо, наскільки достовірні ці повідомлення і звідки вони взяті. Це газетні повідомлення і не більше того", – наголосив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він додав, що реакція Москви на будь-які нові мирні пропозиції залежатиме від того, чи відповідатимуть вони інтересам Росії. За словами Пєскова, Москва продовжує підтримувати контакти з американськими переговорниками.

Речник Кремля також зазначив, що Росія очікує на деталі можливих нових формул чи пропозицій, після чого визначатиме подальші дії.

Нагадаємо, посли країн-членів Європейського союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Нові санкції мають обмежити можливості Росії фінансувати війну проти України та посилити тиск на її воєнну економіку.

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