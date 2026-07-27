Україна та США обговорили нову мирну пропозицію для Росії: що відомо
Україна та США обговорили пропозицію щодо припинення повітряних ударів, яку планують представити Росії в межах нової спроби відновити мирні переговори
Про це повідомляє УНІАН із посиланням на Reuters, передає RegioNews.
За інформацією агентства, раніше Україна вже зверталася до російського диктатора Путіна з пропозиціями щодо припинення вогню, однак Москва їх відхилила.
Водночас частина українських чиновників вважає, що посилення тиску на російську економіку через удари українських дронів і ракет може вплинути на позицію Кремля.
У Росії заявили, що поки не мають достатньої інформації про можливу ініціативу.
"Ми не знаємо, наскільки достовірні ці повідомлення і звідки вони взяті. Це газетні повідомлення і не більше того", – наголосив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Він додав, що реакція Москви на будь-які нові мирні пропозиції залежатиме від того, чи відповідатимуть вони інтересам Росії. За словами Пєскова, Москва продовжує підтримувати контакти з американськими переговорниками.
Речник Кремля також зазначив, що Росія очікує на деталі можливих нових формул чи пропозицій, після чого визначатиме подальші дії.
Нагадаємо, посли країн-членів Європейського союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Нові санкції мають обмежити можливості Росії фінансувати війну проти України та посилити тиск на її воєнну економіку.