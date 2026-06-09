10:23  09 червня
На Волині жінка звернулася до лікарів через "рух під шкірою" – виявили гельмінта
09:23  09 червня
Посеред вулиці та на даху 14-поверхівки: на Одещині знешкодили нерозірвані "шахеди"
07:15  09 червня
У магазинах Криму порожніють полиці: зникають цукор, сіль і борошно
UA | RU
UA | RU
09 червня 2026, 10:13

На Херсонщині через обстріли одна людина загинула, 13 – дістали поранення

09 червня 2026, 10:13
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 33 населені пункти Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 20 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчі споруди, водопровід та приватні автомобілі.

Через російські удари одна людина загинула, ще 13 – зазнали поранень, серед них – одна дитина.

Нагадаємо, протягом минулої доби Харків і 30 населених пунктів області зазнали ворожих обстрілів. Внаслідок атак загинули троє людей, ще 25 отримали поранення, серед них – троє дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область війна обстріли загиблий постраждалі
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
На Львівщині чоловік підпалив себе після сварки з тещею: він помер у реанімації
09 червня 2026, 11:13
П'яний водій влаштував потрійну ДТП на Київщині: чоловік помер у "швидкій", постраждала дитина
09 червня 2026, 10:51
Уряд не планує змінювати НМТ: математика залишиться обов'язковою
09 червня 2026, 10:48
На Чернігівщині FPV-дрон влучив у авто, яке розвозило хліб: поранено водія
09 червня 2026, 10:39
Через обстріли та негоду без світла залишилися споживачі у дев'яти областях України
09 червня 2026, 10:30
На Волині жінка звернулася до лікарів через "рух під шкірою" – виявили гельмінта
09 червня 2026, 10:23
На Дніпропетровщині росіяни двічі за ніч атакували рятувальників
09 червня 2026, 09:50
На Львівщині Tesla вилетіла у кювет і розбилася вщент: один юнак загинув, ще четверо постраждали
09 червня 2026, 09:36
Харків і область під масованим ударом: троє загиблих і 25 постраждалих
09 червня 2026, 09:34
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Віктор Ягун
Юрій Бутусов
Володимир Фесенко
Всі блоги »