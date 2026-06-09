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Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 33 населені пункти Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 20 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчі споруди, водопровід та приватні автомобілі.

Через російські удари одна людина загинула, ще 13 – зазнали поранень, серед них – одна дитина.

Нагадаємо, протягом минулої доби Харків і 30 населених пунктів області зазнали ворожих обстрілів. Внаслідок атак загинули троє людей, ще 25 отримали поранення, серед них – троє дітей.